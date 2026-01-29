En vivo
Así es el difícil traslado de los cuerpos de accidente aéreo en el Catatumbo

Así es el difícil traslado de los cuerpos de accidente aéreo en el Catatumbo

Una vez se logre el traslado completo de los cuerpos al casco urbano de Playa de Belén, serán trasladados a la ciudad de Cúcuta, donde sí hay una sede de Medicina Legal, para poder adelantar los procesos que requieren.

