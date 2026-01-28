Hipótesis accidente de avión en Catatumbo: no se descarta violencia entre ELN y disidencias

Las autoridades avanzan en la investigación del trágico accidente aéreo ocurrido en la región del Catatumbo, que dejó 15 personas muertas, entre ellas el representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya y el candidato a la curul de paz Carlos Salcedo.

El siniestro, que enluta a Norte de Santander y al país, es analizado por un equipo especializado de la Aeronáutica Civil, mientras el Ministerio de Transporte insiste en que todas las hipótesis permanecen abiertas, incluida una posible afectación por el conflicto armado que persiste en esa zona.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, explicó en Recap Blu que la investigación está en manos de la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aerocivil y cuenta con el apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), el Ejército, la Policía y la aerolínea Satena. Según detalló, las condiciones meteorológicas del Catatumbo han sido extremadamente complejas, con alta nubosidad, baja visibilidad y un punto de impacto ubicado a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar, lo que ha dificultado tanto el acceso al lugar como la recuperación de los cuerpos. Por esta razón, las labores se han visto obligadas a combinar desplazamientos aéreos y terrestres.

Rojas fue enfática en señalar que, por ahora, no se puede anticipar una causa específica del accidente y todas las hipótesis están contempladas -incluyendo la violencia por grupos armados ilegales en la zona-, pues ha pasado poco tiempo del accidente.



Avioneta accidentada en Norte de Santander Fotos: suministradas

“Todas las posibilidades deben analizarse con rigor técnico y prudencia”, afirmó, al tiempo que hizo un llamado urgente a no manipular los restos de la aeronave, pues cualquier alteración podría afectar el material probatorio clave para establecer lo ocurrido. La ministra también confirmó que la aeronave y la tripulación contaban, en principio, con la documentación y permisos en regla, aunque se revisará toda la trazabilidad del vuelo.

Sobre el contexto de orden público en el Catatumbo, donde hay presencia del ELN y enfrentamientos con disidencias de las Farc, la funcionaria reconoció que este factor no puede descartarse de plano. Si bien habitantes de la zona no reportaron explosiones o sonidos extraños antes del impacto, la ministra aseguró que el historial de la aeronave, los restos encontrados y los análisis técnicos permitirán determinar qué hipótesis son viables y cuáles deben ser descartadas.

Publicidad

Por su parte, el coronel Álvaro Bello, director técnico de Investigaciones de Accidentes de la Aeronáutica Civil, confirmó en los micrófonos de Recap Blu que se evaluará múltiples factores, como el estado de la aeronave, las condiciones meteorológicas, los factores humanos y el entorno operacional. Frente a una posible acción violenta, sostuvo que “en una investigación nada puede excluirse desde el inicio” y que solo el análisis detallado de los restos permitirá confirmar o descartar cualquier hipótesis.

Mientras avanzan las investigaciones, el Gobierno dispuso espacios de atención a los familiares de las víctimas en el aeropuerto de Cúcuta, con el fin de brindar información clara y acompañamiento en medio de esta tragedia que impacta al país.