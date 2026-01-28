“Se nos fue el alma del equipo”: emotivo mensaje de despedida al congresista Diógenes Quintero

Tras el accidente del avión en el que viajaba el congresista por las curules de paz y candidato a la Cámara de Representantes por la circunscripción ordinaria de Norte de Santander por el Partido de La U, Diógenes Quintero, su equipo de trabajo se pronunció para confirmar y lamentar el fallecimiento.

A través de un emotivo mensaje, el equipo del congresista lamentó la pérdida y rindió homenaje a Quintero y a su asistente Natalia Salcedo, quien también perdió la vida en el siniestro.

“Se nos fue el alma del equipo. Dios mío, en estos momentos de dolor solo podremos encontrar consuelo en ti. Solo tú eres el dueño de nuestro destino. Hoy el camino se detuvo para dos personas que eran nuestra familia: Diógenes y Nata”, expresa el comunicado.

En el mensaje, destacaron las cualidades humanas y políticas del congresista: “Diógenes era el hombre más sencillo, el amigo más leal y el mejor político que hemos conocido; era nuestro líder. Se fue luchando por los campesinos, con el sueño de ver al Catatumbo en paz”.



Sobre Natalia, agregaron: “Nuestra Nata, la que siempre tenía una sonrisa, la que nos cuidaba a todos, la que llenaba de luz cualquier lugar al que llegaba… se nos fue una amiga incondicional, una gran mujer”.

El pronunciamiento incluye un mensaje de despedida y solidaridad con las familias de las víctimas: “Se fueron juntos, trabajando por lo que creían, recorriendo esa tierra que tanto amaban. A sus familias, nuestro abrazo infinito. No hay consuelo ahora mismo, solo el vacío y el recuerdo de sus vidas, que fueron luz para todos nosotros. Buen viaje, amigos. Compartir la vida con ustedes fue un enorme privilegio”.

La Aeronáutica Civil confirmó que la avioneta de Satena, que cubría la ruta Cúcuta–Ocaña, desapareció del radar y posteriormente se accidentó en zona rural del municipio de Hacarí, en Norte de Santander, sin dejar sobrevivientes.

De acuerdo con la entidad, el siniestro dejó 15 víctimas fatales, además del representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato a la curul de paz de la zona, Carlos Salcedo Salazar.

Las autoridades continúan con las labores correspondientes para esclarecer las causas del accidente aéreo.



El perfil de Diógenes Quintero Amaya

Quintero Amaya era el representante a la Cámara por una de las curules de paz de Norte de Santander, por la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí (Asodes), y actualmente era candidato al Congreso por la circunscripción ordinaria, es decir, todo el departamento de Norte de Santander.

Obtuvo en las pasadas elecciones 5.742 votos y en el presente período que vence el 20 de julio de 2026, era integrante de la Comisión Tercera de la Cámara (una de las células legislativas económicas).

Pero también integraba la Comisión legal de Paz y Posconflicto y la comisión accidental de Seguimiento Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), una de las iniciativas ligadas a los territorios de su elección, donde además lo conocieron en Ocaña por ser defensor del Pueblo.