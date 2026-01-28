Hallan avión desaparecido en el Catatumbo: revelan primeras imágenes

Campesinos de la vereda Curasica de Hacarí, Norte de Santander, confirmaron el hallazgo del los restos del avión desaparecido esta mañana con 15 personas a bordo.

En las imágenes se puede ver las afectaciones físicas de la aeronave y cómo la neblina del lugar acompaña los restos del avión, que están en una zona rural.

Avioneta accidentada el 28 de enero Foto: suministrada

De acuerdo con Satena, esta aeronave desaparecida agotó su autonomía de vuelo a las 2:00 de la tarde de este miércoles.

Avioneta accidentada el 28 de enero de Santena Foto: suministrada

Vale recordar que la aeronave, con 13 pasajeros y dos tripulantes a bordo, despegó del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta a las 11:42 de la mañana y tenía previsto aterrizar en Ocaña a las 12:05 de la tarde, pero nunca llegó a su destino.



Aquí el vídeo oficial!! La avioneta de satena se ha accidentado!! 💔 pic.twitter.com/wdeYIb8EXg — Daniel Muriel (@DaniMuriell) January 28, 2026

Según Satena, el último contacto con el control de tráfico aéreo se registró a las 11:54 de la mañana, momento desde el cual se perdió comunicación con el vuelo.



Congresista iba en el avión

El representante a la Cámara Diógenes Quintero Amaya viajaba a bordo del avión de la aerolínea estatal Satena que desapareció este miércoles cuando cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña, en Norte de Santander. El equipo del congresista informó que desde el momento del incidente no han logrado establecer contacto con él ni con su asistente, Natalia Acosta Salcedo, pese a que los mensajes enviados a su teléfono aparecen como recibidos.

Quintero Amaya, elegido en 2022 por la Circunscripción Transitoria Especial de Paz del Catatumbo, ha centrado su labor legislativa en la reforma agraria, la defensa de la vida campesina y el cumplimiento del acuerdo de paz. En el vuelo también se encontraban su asistente, Carlos Salcedo —candidato a la curul de paz que hoy ocupa el congresista— y otros pasajeros, entre ellos un exconcejal de Ocaña, su esposa, un comerciante y un neurocirujano de la región. El Partido de la U expresó su preocupación y pidió un desenlace positivo para todos los ocupantes.