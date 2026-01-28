En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Petro en Panamá
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela
Avión desaparecido en Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hallan avión desaparecido en el Catatumbo: revelan primeras imágenes

Hallan avión desaparecido en el Catatumbo: revelan primeras imágenes

En la aeronave viajaban 15 personas. Las autoridades no han confirmado el estado de salud de las personas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad