"Honramos la memoria de Diógenes Quintero": congresistas recuerdan al representante

Se confirmó el hallazgo de la avioneta que hacía la ruta Cúcuta-Ocaña, la cual desapareció de los radares mientras viajaba con 13 personas a bordo. En la aeronave iba el representante a la Cámara por las curules de paz Diógenes Quintero.

Desde diferentes sectores políticos reaccionaron a la noticia.

“Con profundo dolor acompañamos a las familias y seres queridos de las víctimas del vuelo de Satena. Nuestra solidaridad sincera en este momento tan difícil. Honramos la memoria del representante Diógenes Quintero y de cada una de las personas que partieron”, manifestó el representante Liberal Carlos Ardila.

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo también se pronunció e hizo un reconocimiento a una de las iniciativas que Diógenes Quintero sacó adelante en el Congreso.



“Fue un gran apoyo en la Cámara para todas las iniciativas de paz. Su proyecto para ampliar 10 años la vigencia de las zonas PDETS, que apoyamos desde el gobierno,queda como su gran legado. Paz en su tumba y un abrazo solidario a su familia, amigos y al Partido de la U”, dijo Cristo.

Avioneta accidentada el 28 de enero Foto: suministrada

La representante a la Cámara de la Alianza Verde Catherine Juvinao aseguró que Quintero se destacó por ser un congresista comprometido.

“Mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas. No puedo creer que nuestro compañero Diógenes Quintero se nos haya ido. Un hombre joven, un congresista muy pilo, estudioso, comprometido. Un buen ser humano, siempre generoso. Qué dolor esto”, dijo Juvinao.

Publicidad

La representante a la Cámara del Pacto Histórico María Fernanda Carrascal expreso su solidaridad con las familias de las personas que estaban en el avión.

“Lamento profundamente el fallecimiento de mi colega, el representante a la Cámara Diógenes Quintero, así como el de todas las personas que perdieron la vida en el trágico accidente de la aeronave con destino a Norte de Santander. A sus familias, seres queridos y equipos de trabajo, les expreso toda mi solidaridad y acompañamiento, les envío un abrazo sincero en este momento de profundo dolor”, dijo Carrascal.

Y desde el Centro Democrático el representante a la Cámara Christian Garcés dijo: “Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento del Representante Diógenes Quintero, compañero de la Comisión Tercera de la Cámara de Representantes en el trágico accidente aéreo ocurrido en Norte de Santander. Mi solidaridad y oraciones con su familia, seres queridos y con las familias de los demás ocupantes”, dijo Garcés.

Publicidad

Y la congresista de Cambio Radical Carolina Arbeláez al referirse al tema dijo que “en esa aeronave también se nos fue un compañero, Diógenes Quintero, demasiado joven. Un hombre juicioso, comprometido, respetuoso. Su ausencia deja un vacío enorme”.

La representante del partido Conservador Juana Carolina Londoño señaló que “mi solidaridad con todos los familiares de las víctimas de este trágico accidente. Un abrazo a los familiares y amigos de nuestro compañero en la Cámara de Representantes Diógenes Quintero. Paz en su tumba”.