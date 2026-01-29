La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) desplegó una aeronave C-40 desde el Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para trasladar 533 computadores, 15 pantallas inteligentes y 16 sistemas de internet satelital hacia Riohacha, destinados a fortalecer la educación en La Guajira.

Cientos de computadores aterrizaron en La Guajira para cerrar la brecha digital Foto: suministrada

El cargamento, enviado desde Bogotá en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional, tiene como objetivo principal reducir la brecha digital en las zonas más apartadas del norte del país.

Tras el aterrizaje en la capital del departamento, el Gobierno Nacional inició la distribución de estas herramientas en siete instituciones educativas: cuatro ubicadas en la Alta Guajira y tres en la Baja Guajira.

Esta misión logística forma parte de un proyecto nacional que busca entregar 3.770 equipos de cómputo en escuelas rurales de ocho departamentos de Colombia. La iniciativa pretende aumentar las capacidades académicas de los estudiantes mediante el acceso y aprovechamiento de las tecnologías de la información.



“Esas son las misiones que hacemos todos los días, poder apoyar a los niños y a las poblaciones más vulnerables alejadas de nuestro territorio nacional”, destacó el piloto del avión C-40 mayor Jonathan Urbina.