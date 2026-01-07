En vivo
Fuerza Aeroespacial Colombiana envía combustible a Mitú y Puerto Inírida por desabastecimiento

Fuerza Aeroespacial Colombiana envía combustible a Mitú y Puerto Inírida por desabastecimiento

La tripulación del C-130 ha efectuado dos vuelos humanitarios, uno a cada municipio, transportando más de 6.000 galones de combustible.

