Fuerza Aeroespacial Colombiana envía combustible a Mitú y Puerto Inírida por desabastecimiento

La Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) dispuso una aeronave C-130 Hércules del Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) para realizar el traslado de combustible desde el Comando Aéreo de Combate No. 2, ubicado en Apiay, Meta, hacia los municipios de Puerto Inírida, en Guainía, y Mitú, en Vaupés.

De acuerdo con la institución, la tripulación del C-130 ha efectuado dos vuelos humanitarios, uno a cada municipio, transportando más de 6.000 galones de combustible mediante el sistema Batt Bulk Aviation Transport Tank (BATT), diseñado para operaciones logísticas en zonas de difícil acceso.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana confirmó que en los próximos días continuarán los vuelos hacia Mitú y Puerto Inírida, con el objetivo de mantener el suministro y mitigar la emergencia que afecta a estas poblaciones del suroriente del país.

"Son dos regiones alejadas que hemos apoyado con apoyo del Ministerio de Minas. Suelen abastecerse vía fluvia y por sequía en este momento no es posible. La FAC apoyó haciéndolo de manera aérea, en un equipo con capacidad de carga de hasta 20 toneladas. En una especie de vejigas se ingresa el combustible y en nuestro destino lo desabastecemos en carrotanques para ser suministrado a la población que lo necesita", señaló el Mayor Víctor Gonzálezm, Piloto C-130 Hércules de CATAM.



Esta operación aérea se desarrolla a solicitud y en coordinación con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Minas y Energía, como respuesta a la crítica situación de desabastecimiento de combustible que enfrentan ambos municipios.

Según se explicó, la emergencia se origina por el bajo caudal de los ríos, consecuencia del intenso verano, y por el mal estado de las vías terrestres, factores que han impedido el suministro regular de combustible en la región.

El desabastecimiento ha generado riesgos para el funcionamiento de otros servicios públicos esenciales, lo que motivó la activación de este puente aéreo como medida prioritaria para proteger a la población.

La Fuerza Aeroespacial Colombiana reiteró que continuará empleando sus capacidades distintivas para cumplir la misión de asistir a la población en cada rincón del país, evitando afectaciones mayores y garantizando el bienestar de las comunidades más vulnerables.