En una operación especial, un piano fue transportado desde Bogotá hasta Mitú, Vaupés, en un avión Hércules C-130 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana. El instrumento aterrizó en la Biblioteca Departamental, convirtiéndose en un símbolo cultural para una de las regiones más apartadas del país.

La misión contó con el apoyo de los profesionales oficiales de reserva, quienes aportaron su experiencia en logística y coordinación para hacer posible el traslado de más de 600 kilómetros hasta el corazón de la Amazonía.

Histórica misión de Fuerza Aeroespacial llevó piano en avión Hércules hasta Mitú, corazón del Vaupés

El músico César López, reconocido por su trabajo con la Orquesta Nacional de la Esperanza, acompañó la iniciativa. Su proyecto ha entregado más de 3.000 instrumentos en comunidades afectadas por el conflicto, y esta vez logró llevar por primera vez un piano de gran tamaño a la región.

El Vaupés, donde el 90 % de la población es indígena y se hablan 23 lenguas diferentes, recibió el instrumento como un aporte para fortalecer la cultura y abrir espacios de aprendizaje musical.



Según la FAC, esta operación reafirma que la aviación militar también puede ser un puente para la transformación social, sumando esfuerzos entre instituciones y artistas para llegar a territorios históricamente olvidados.

Con esta entrega, Mitú se suma a los más de 30 territorios en los que la Orquesta de la Esperanza ha dejado huella, y abre la puerta a que la Amazonía también tenga un escenario donde la música sea protagonista.