Avioneta con funcionarios de la Registraduría se accidentó en Vaupés: quedó totalmente incinerada

Autoridades confirmaron el accidente de una avioneta en la ruta Yavarate - Panunahua - Bocoa, en el municipio de Mitú, Vaupés, en la cual viajaban tres funcionarios de la Registraduría que se habían desplazado hasta esta zona para adelantar una jornada de inscripción de cédulas.

Los funcionarios fueron identificados como Gabriel Gómez Sánchez, José Misael Silva y Nadia Valentina Valencia.

La Aeronáutica Civil de Colombia informó que la aeronave, una Cessna C-206 de matrícula HK-641, perteneciente a la empresa Nativ Air, perdió contacto aproximadamente dos minutos después de despegar de la pista de Bocoa Querarí con destino al aeropuerto Fabio Alberto León Bentley de Mitú.

Según el comunicado oficial, se activaron de inmediato los protocolos de búsqueda y salvamento (SAR), coordinados por el Centro de Rescate de la Regional Orinoquía, con apoyo de aeronaves, grupos de socorro y personal de la comunidad local.



Horas más tarde, la Aerocivil confirmó que la aeronave fue localizada totalmente incinerada y que, de manera preliminar, no habría sobrevivientes entre los cuatro ocupantes: los tres funcionarios y el piloto, Carlos Felipe Ramírez.

En este momento, las autoridades civiles, militares y de gestión del riesgo aseguran la zona para investigar las causas del siniestro, mientras la Aerocivil pidió prudencia y respeto hacia las familias de las víctimas, indicando que será la única fuente oficial de información sobre este hecho.