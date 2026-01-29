¿Caos en el tarjetón para las elecciones de 2026? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 29 de enero de 2026:
- Yannai Kadamani, ministra de Cultura, se pronunció sobre la inauguración del Hospital San Juan de Dios.
- Arlene Tickner, analista internacional y embajadora de Colombia para Asuntos de Género, habló de la política exterior feminista.
- Juan Manuel Corredor, CEO de Wappid, dio detalles sobre los problemas en la marcación de votos durante las elecciones en Colombia.
Escuche el programa completo aquí: