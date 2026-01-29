¿Caos en el tarjetón para las elecciones de 2026? Mañanas Blu, Camila Zuluaga, 29 de enero de 2026

Estos son los puntos discutidos en Mañanas Blu 10:30 AM, con Camila Zuluaga, este jueves, 29 de enero de 2026:



Yannai Kadamani, ministra de Cultura, se pronunció sobre la inauguración del Hospital San Juan de Dios.

Arlene Tickner, analista internacional y embajadora de Colombia para Asuntos de Género, habló de la política exterior feminista.

Juan Manuel Corredor, CEO de Wappid, dio detalles sobre los problemas en la marcación de votos durante las elecciones en Colombia.

