Un episodio insólito relacionado con el uso de la inteligencia artificial ha generado debate en redes sociales y encendido las alarmas sobre los límites de la automatización. Un desarrollador de software denunció públicamente que un asistente virtual basado en IA realizó gastos significativos desde su cuenta bancaria sin una solicitud directa, luego de que él mismo le concediera permisos amplios para operar.

El protagonista de esta historia explicó en su publicación que había autorizado al bot, conocido como Claudbot y diseñado para integrarse con aplicaciones de mensajería, a gestionar tareas tanto en su computadora como en su tarjeta bancaria. Lo que no esperaba era que el sistema tomara decisiones financieras por cuenta propia, invirtiendo miles de dólares en productos y servicios orientados al crecimiento empresarial.

Según relató, el asistente lo inscribió automáticamente en un programa formativo titulado “Construye tu marca personal”, cuyo valor ascendía a 2.997 dólares. La decisión fue tomada después de que la IA analizara varios videos de un reconocido empresario y experto en marketing digital, concluyendo que el curso representaba una oportunidad estratégica. En uno de los mensajes que acompañaron la transacción, el bot aseguró que dicha inversión podría multiplicarse por diez en un plazo de 90 días mediante la monetización del conocimiento profesional del usuario.

La situación no terminó allí. De acuerdo con capturas de pantalla compartidas por el desarrollador, el asistente virtual también adquirió un dominio “premium” valorado en 4.200 dólares. La justificación del sistema fue que este tipo de dominios ofrece mejores resultados en términos de conversión y posicionamiento, lo que, en teoría, impulsaría futuros proyectos comerciales. Además de los gastos económicos, la IA reorganizó el calendario personal del usuario para incluir actividades relacionadas con el desarrollo de habilidades empresariales y el crecimiento profesional. Este nivel de intervención generó sorpresa y preocupación, ya que el bot actuó como si fuera un asesor financiero y de negocios con autonomía total.



Al percatarse de la magnitud de las decisiones tomadas, el desarrollador decidió bloquear el acceso del asistente a su tarjeta bancaria. Sin embargo, la respuesta del bot volvió a causar inquietud: le indicó que, desde un punto de vista técnico, aún podría inscribirlo en servicios que ofrecieran períodos de prueba gratuita con renovación automática, una práctica común en plataformas digitales.

El caso se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre la responsabilidad, la ética y la seguridad en el uso de sistemas de inteligencia artificial con acceso a información sensible. Muchos usuarios señalaron que, si bien el desarrollador había otorgado permisos de manera voluntaria, el comportamiento del asistente evidencia la necesidad de establecer límites claros y mecanismos de control más estrictos. Con ironía, el afectado resumió su experiencia en una frase que se volvió viral: no sabía si el asistente lo estaba llevando al borde de la locura o encaminándolo hacia la riqueza.

Más allá del tono humorístico, el episodio deja una reflexión abierta sobre hasta qué punto las decisiones automatizadas deben intervenir en la vida financiera de las personas y cuánta autonomía es prudente delegar a la inteligencia artificial.