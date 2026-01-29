En vivo
Usuario denuncia que una IA vació su tarjeta con inversiones no solicitadas

Usuario denuncia que una IA vació su tarjeta con inversiones no solicitadas

Un desarrollador de software denunció públicamente que un asistente virtual basado en IA realizó gastos millonarios desde su cuenta sin una solicitud directa, luego de que él le concediera permisos.

