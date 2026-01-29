Arrancó el Hay Festival Cartagena 2026 con más de 150 participantes de todo el mundo

La fiesta de las ideas, el evento que reúne a escritores, músicos, periodistas, y líderes de distintas orillas ideológicas y políticas, subió oficialmente el telón este 2026 con cientos de espectadores de diferentes partes del mundo que cada inicio de año se reúnen en La Heroica

El Hay Festival Cartagena, en su edición 21, abrió desde este jueves 29 de enero su agenda con una nutrida y diversa lista de conservatorios que incluyen a destacadas figuras como el actor y director mexicano, Diego Luna, invitado al evento inaugural; los escritores Philippe Sands, Pankaj Mishra, Javier Cercas, Leonardo Padura, Pilar Quintana, entre otros; además del músico cubano Silvio Rodríguez y la premio Nobel de Paz, Maria Corina Machado, cuya invitación al evento generó polémica entre algunos participantes que cancelaron su asistencia al evento.

La directora general del Hay Festival, Cristina Fuentes La Roche, aseguró que en esta esta como en cada edición, el evento busca aportar a esa gran conversación global que permita transformar realidades.

“Disfruten el festival, debemos reconocer la importancia de la cultura, de la conversación para construir espacios que permiten generar ese efecto colectivo necesario para transformar realidades (…)”, señaló.



Fuentes La Rocha a su vez explicó que, además de los conversatorios en escenarios como el Centro de Convenciones, el Teatro Adolfo Mejía y el Centro de Cooperación Española, el Hay Festival Cartagena siguen llegando a las comunidades donde mantiene un trabajo constante como el barrio El Pozón, en donde este jueves se inauguró el Hay Festival Comunitario.

“Este año tendremos más de 31 actividades para jóvenes, para niños, para maestros, son talleres, son temas de literatura, de creación de ciencia”, detalló.

Para los asistentes, que llegan al Corralito de Piedra desde diferentes ciudades de Colombia y el mundo, escuchar y ver a algunos de sus autores favoritos es sin duda uno de los mayores atractivos de este evento.

Publicidad

“Nos gustó mucho las personas que iban a venir, especialmente Santiago Posteguillo (…) muy rico estar en la conferencia de Diego Luna, Karen Hao también nos pareció muy interesante. También Javier Cercas, Sara Jaramillo Kinkert. La verdad tenemos también varios amigos que estuvieron en el de Jericó, que hay conferencias que van a repetir acá, que nos dijeron que buenísimas y muy bien recomendadas”, destacó Ángela Medina, espectadora de la jornada inaugural.

Programación

Hay Festival. Suministrada.

Publicidad

De acuerdo al Hay Festival, su programación para los días viernes, sábado y domingo profundiza en derechos humanos, geopolítica, inteligencia artificial, medioambiente, memoria, creación literaria y periodismo.