En el fondo hay una voluntad política del gobierno de avanzar en temas de género: Arlene Tickner

La política exterior feminista fue una de las promesas de este gobierno. Una de sus líderes es una académica muy respetada que pronto dejará su cargo, pero que desde sus columnas y desde las aulas ha hecho análisis del panorama internacional y el mundo diplomático.

Arlene B. Tickner, analista internacional y actualmente embajadora de Colombia para Asuntos de Género, habló en Mañanas Blu analizó los retos de esta reunión bilateral, el futuro de la política exterior feminista y las tensiones generadas por el discurso del mandatario colombiano.

"La política exterior feminista consiste, en un proceso de avance y de desmonte del patriarcado. Mi labor ha sido enfocada en los derechos LGBTIQ+, derechos sexuales y reproductivos", indicó Tickner.

Además, dijo que el gobierno actual tiene "voluntad política para avanzar en temas de género y diversidad".



"Yo soy la responsable de realizar las gestiones diplomáticas fuera de Colombia en todo lo relacionado con asuntos de género y política exterior feminista. Lo que creo que hay en el fondo es una voluntad política de este gobierno de avanzar en temas de género y diversidad, en momentos en los cuales estas dos agendas (Colombia-EE.UU) están bajo ataque a nivel mundial", dijo.

Por otro lado, reveló que el equipo diplomático en Washington trabaja "día y noche" en la preparación del próximo encuentro entre el presidente Gustavo Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

"Sabemos que Trump es un presidente transaccional, sobre todo, y yo confío en que el gobierno colombiano llevará a la reunión algunas propuestas susceptibles de garantizar la defensa de los objetivos nuestros. Lo importante es garantizar en este espacio es que cada uno sienta que ganó algo con este encuentro", afirmó.

Escuche la entrevista aquí: