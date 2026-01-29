En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente aéreo Catatumbo
Millonarios
Entrevista fiscal de Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / En el fondo hay una voluntad política del gobierno de avanzar en temas de género: Arlene Tickner

En el fondo hay una voluntad política del gobierno de avanzar en temas de género: Arlene Tickner

La analista internacional y actualmente embajadora de Colombia para Asuntos de Género habló en Mañanas Blu sobre el futuro de la política exterior feminista y las tensiones generadas por el discurso del mandatario colombiano Gustavo Petro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad