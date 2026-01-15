En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Donald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca

Donald Trump y María Corina Machado almorzarán este jueves en la Casa Blanca

Según la agenda oficial del mandatario estadounidense, el almuerzo se celebrará a las 12:30 hora de Washington (17:30 GMT) en un comedor privado de la Casa Blanca y se desarrollará a puerta cerrada, sin acceso para la prensa.

Maria-Corina-Machado-Trump-AFP.png
Donald Trump y María Corina Machado
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

