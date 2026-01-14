En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Pasaje Transmilenio
Angie Rodríguez
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Venezuela  / Régimen de Venezuela excarcela a primeros periodistas; entre ellos a Roland Carreño

Régimen de Venezuela excarcela a primeros periodistas; entre ellos a Roland Carreño

La entidad señaló que varios de los periodistas liberados ya han podido establecer diálogos con sus familias para regresar a sus casas en libertad.

Publicidad

Publicidad

Publicidad