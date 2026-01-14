Régimen de Venezuela excarcela a primeros periodistas; entre ellos a Roland Carreño

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela informó este miércoles, 14 de enero, sobre la excarcelación de varios periodistas, entre ellos Víctor Ugas y Carlos Marcano, cuyos padres habían pedido al papa León XIV que intercediera por su liberación.

El Sindicato había denunciado el pasado 5 de enero la captura arbitraria de varios periodistas que se encontraban cubriendo el nombramiento de Delcy Rodríguez a la presidencia de Venezuela, y han alzado su voz para exigir la excarcelación de más de 20 periodistas que hoy continúan en prosión bajo el régimen venezolano.

#URGENTE | Fueron liberados el periodista Leandro Palmar y el asistente de cámara Belises Cubillán detenidos desde hace un año en Maracaibo. Estuvieron presos desde el 9 de enero de 2025: un año y 5 días pic.twitter.com/MkjJ22VltS — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

A través de varias publicaciones en su cuenta de X, el SNTP indicó que seis periodistas fueron liberados y, varios de ellos, ya se encuentran camino a sus casas para reencontrarse con sus familias.



Periodistas que fueron liberados por el régimen venezolano

Las identidades de los primeros periodistas liberados por el Régimen de Venezuela son Ronald Carreño, quien se encontraba privado de la liberdad desde el pasado 2 de agosto de 2024, fue uno de los periodistas que fue liberado, según lo informado por el SNTP. Además, Rafael García Márvez, quien estuvo en prisión desde julio de 2025, Julio Balza, quien estuvo "injustamente detenido un año y cinco días", Nakary Ramos Mena y su esposo y del asistente de cámara Gianni González, Leandro Palmar, Belises Cubillán y Carlos Marcano, periodista y profesor universitario.



#URGENTE | Confirmamos la excarcelación del periodista Roland Carreño, Estuvo preso desde el 2 de agosto de 2024: 1 año, 5 meses y 12 días pic.twitter.com/PIhhcirln4 — SNTP (@sntpvenezuela) January 14, 2026

La entidad señaló también que varios de los periodistas ya han podido establecer diálogos con sus familias para regresar a sus casas en libertad.