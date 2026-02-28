Resultado del chance Paisita Noche: último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

En el panorama de los juegos de suerte y azar en Colombia, el chance Paisita Noche se ha convertido en una referencia obligada para quienes siguen a diario los sorteos oficiales. Con especial arraigo en Antioquia, este juego mantiene una alta consulta de resultados y una participación constante por parte de los apostadores.



Resultado oficial del Paisita Noche – 28 de febrero de 2026

En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 4333 - Caballo.



Número ganador: 4333

Animal: Caballo

Dos últimas cifras: 33

Tres últimas cifras: 333

Quinta balota: una alternativa adicional desde 2025

A partir de 2025, el Paisita Noche sumó la quinta balota como una opción voluntaria para los jugadores. Esta modalidad permite aumentar el premio cuando se aciertan las cuatro cifras exactas en el orden correcto.

Es importante señalar que esta incorporación no altera la mecánica tradicional del juego. El sorteo se desarrolla bajo las mismas condiciones habituales; la quinta balota funciona como un complemento que el jugador puede elegir para potenciar el valor del premio en caso de ganar.



¿Cómo se juega el Chance Paisita Noche?

El funcionamiento del Chance Paisita Noche en Colombia es sencillo. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial, respetando el orden de izquierda a derecha según la modalidad seleccionada.

Los montos de apuesta oscilan entre $500 y $25.000, lo que permite que diferentes perfiles de jugadores participen. Al tratarse de un sorteo que se realiza todos los días, los resultados son publicados y consultados con alta frecuencia tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales.



Horarios del sorteo

El Paisita Noche se lleva a cabo en los siguientes horarios oficiales:



Lunes a sábado: 6:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Estos horarios son clave para quienes desean seguir el sorteo en vivo o verificar sus resultados poco después de su realización.



Modalidades disponibles

El sorteo ofrece distintas modalidades de juego, lo que amplía las posibilidades de participación:



Cuatro cifras directo o superpleno: se deben acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

Combinado cuatro cifras: las cifras coinciden sin importar el orden.

Tres cifras directo: se aciertan las tres últimas cifras en orden correcto.

Combinado tres cifras: coinciden las tres cifras sin importar la posición.

Dos cifras o pata: se aciertan las dos últimas cifras en orden.

Una cifra o uña: se acierta únicamente la última cifra.

Esta variedad de modalidades permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.



Chance en línea en Colombia: plataformas autorizadas

El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de la supervisión de los juegos de suerte y azar en el país. Por ello, únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales de manera legal.



Entre las empresas habilitadas se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75, que disponen de páginas web y aplicaciones móviles para realizar apuestas. En estas plataformas, los usuarios pueden:



Crear una cuenta y validar su identidad.

Recargar saldo a través de PSE, transferencias bancarias o billeteras digitales.

Seleccionar el sorteo correspondiente y confirmar la apuesta.

Conservar el comprobante digital es indispensable, ya que sirve como soporte oficial en caso de resultar ganador.



Requisitos para reclamar premios del Paisita Noche

Para cobrar un premio del Chance Paisita Noche, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado.

Documento de identidad y copia.

Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: se requiere únicamente la documentación básica.

Entre 48 y 181 UVT: es necesario diligenciar el Formato SIPLAFT.

Desde 182 UVT en adelante: se solicita certificación bancaria vigente con fecha de expedición no mayor a 30 días.

