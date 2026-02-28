Resultado del chance Paisita Noche: último sorteo hoy sábado 28 de febrero de 2026

Publicidad
En el panorama de los juegos de suerte y azar en Colombia, el chance Paisita Noche se ha convertido en una referencia obligada para quienes siguen a diario los sorteos oficiales. Con especial arraigo en Antioquia, este juego mantiene una alta consulta de resultados y una participación constante por parte de los apostadores.
En el sorteo realizado el sábado 28 de febrero de 2026, el resultado oficial fue: 4333 - Caballo.
A partir de 2025, el Paisita Noche sumó la quinta balota como una opción voluntaria para los jugadores. Esta modalidad permite aumentar el premio cuando se aciertan las cuatro cifras exactas en el orden correcto.
Es importante señalar que esta incorporación no altera la mecánica tradicional del juego. El sorteo se desarrolla bajo las mismas condiciones habituales; la quinta balota funciona como un complemento que el jugador puede elegir para potenciar el valor del premio en caso de ganar.
El funcionamiento del Chance Paisita Noche en Colombia es sencillo. Para obtener un premio, el número apostado debe coincidir con el resultado oficial, respetando el orden de izquierda a derecha según la modalidad seleccionada.
Los montos de apuesta oscilan entre $500 y $25.000, lo que permite que diferentes perfiles de jugadores participen. Al tratarse de un sorteo que se realiza todos los días, los resultados son publicados y consultados con alta frecuencia tanto en puntos físicos autorizados como en plataformas digitales.
El Paisita Noche se lleva a cabo en los siguientes horarios oficiales:
Estos horarios son clave para quienes desean seguir el sorteo en vivo o verificar sus resultados poco después de su realización.
El sorteo ofrece distintas modalidades de juego, lo que amplía las posibilidades de participación:
Esta variedad de modalidades permite que cada jugador elija la opción que mejor se ajuste a su estrategia o presupuesto.
El chance en línea en Colombia está regulado por Coljuegos, entidad encargada de la supervisión de los juegos de suerte y azar en el país. Por ello, únicamente los operadores autorizados pueden ofrecer apuestas digitales de manera legal.
Entre las empresas habilitadas se encuentran Paga Todo, Gana, Su Red y Apuestas Cúcuta 75, que disponen de páginas web y aplicaciones móviles para realizar apuestas. En estas plataformas, los usuarios pueden:
Conservar el comprobante digital es indispensable, ya que sirve como soporte oficial en caso de resultar ganador.
Para cobrar un premio del Chance Paisita Noche, el ganador debe presentar:
Dependiendo del valor del premio, medido en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Paisita Noche
|27 Febrero 2026
|0272 - Delfín
|Paisita Noche
|26 Febrero 2026
|7503 - León
|Paisita Noche
|25 Febrero 2026
|9117 - Toro
|Paisita Noche
|24 Febrero 2026
|3891 - Perro
|Paisita Noche
|23 Febrero 2026
|6961 - Tigre