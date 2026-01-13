Transición en Venezuela: entre la acción militar de Trump y el liderazgo de María Corina Machado

En diálogo con Mañanas Blu, Lester Toledo, abogado y estratega político vinculado a la causa de María Corina Machado, ofreció un análisis profundo sobre la situación actual de Venezuela tras los eventos del 3 de enero.

Liberación de presos políticos en Venezuela: Foro Penal confirma 24 excarcelaciones Foto: Foro Penal

Toledo afirmó con contundencia que "Nicolás Maduro es el pasado" y que el país atraviesa actualmente una fase de transición hacia un futuro democrático.



El control factual de Estados Unidos y la "transición" de Delcy Rodríguez

Toledo explicó que, en la práctica, es el gobierno de los Estados Unidos quien hoy ejerce el mando sobre los pilares fundamentales de Venezuela, incluyendo el petróleo, las finanzas y el control de entradas y salidas del país. Según el estratega, esta situación es necesaria para la estabilización y recuperación del país, bajo un plan que incluye el retorno de exiles y la liberación de presos políticos.

En este contexto, calificó a Delcy Rodríguez como una figura transitoria, a quien denominó "Delcy la breve", señalando que su posición es insostenible debido a que carece de respaldo popular y está sancionada por Washington.



La legitimidad de María Corina Machado

Respecto a las declaraciones de Donald Trump sobre la falta de respaldo de Machado para gobernar, Toledo aclaró que se trató de un comentario pragmático referido exclusivamente a la fuerza militar y el control de las armas, y no a su apoyo popular. Destacó que Machado cuenta con más del 80% de respaldo ciudadano y obtuvo el 91% de los votos en las primarias.

María Corina Machado AFP

Asimismo, defendió el plan de gobierno "Venezuela Tierra de Gracia", el cual contempla la apertura del mercado y acciones concretas para la industria petrolera. Toledo confirmó que este plan es conocido y ha sido elogiado por autoridades estadounidenses, subrayando que Machado será recibida próximamente en la Casa Blanca por el presidente Trump.



Escuche aquí la entrevista: