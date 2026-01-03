Trump descarta a Machado para que presida Venezuela: no tiene "apoyo ni respeto"

Donald Trump habló ante medios de comunicación tras la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Allí respondió varias preguntas relacionadas con la operación Absolute Resolve y aseguró que el futuro de Venezuela quedaría en manos del Gobierno de Estados Unidos, que administrará el país hasta que se concrete una transición democrática.

“Dirigiremos el país hasta que podamos hacer una transición segura, adecuada y sensata. Por lo tanto, no queremos involucrarnos con la llegada de otra persona y que tengamos la misma situación que hemos tenido durante los últimos años”, dijo durante una rueda de prensa desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida.



María Corina Machado no tiene “apoyo ni respeto”

Una de las figuras más visibles de la oposición al régimen de Nicolás Maduro es María Corina Machado, quien a finales de 2025 fue condecorada con el Nobel de la Paz por su trabajo en la búsqueda de una Venezuela libre.

Tras conocerse la captura de Maduro, Machado se manifestó y solicitó que Edmundo González asuma su mandato constitucional. Sin embargo, para Donald Trump esta no sería una opción viable. El mandatario estadounidense afirmó que ve “muy difícil” que Machado presida la nación sudamericana, y desde Washington consideran que “no cuenta con apoyo ni respeto dentro del país”.

Palabras que para muchos reflejan una minimización de su trabajo y de su lucha política. En ese contexto, todo indica que Trump ya tendría definida a la persona que manejaría el país mientras se desarrolla la transición.



María Corina Machado desde balcón en Noruega // Foto: AFP

¿Quién sería la persona que sería presidente interino?

Según lo señalado en la rueda de prensa, el Gobierno estadounidense habría entablado conversaciones con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Al parecer, Rodríguez le habría manifestado al secretario de Estado, Marco Rubio, que está dispuesta a cooperar con Washington tras la captura de Nicolás Maduro.

“Marco acaba de tener una conversación con ella y está dispuesta a hacer lo que consideremos necesario para que esto funcione”, declaró el presidente estadounidense al referirse al futuro inmediato de Venezuela.

Así mismo, Trump aseguró que recuperarán el petróleo que les pertenece y que enviarán petroleras para hacerse cargo de esa tarea.