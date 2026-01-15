Trump revela que habló con Delcy Rodríguez sobre petróleo, minerales y seguridad

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que durante la conversación telefónica que tuvo este miércoles con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablaron sobre petróleo, minerales, comercio y seguridad.

" type="text/html">"Esta mañana tuve una muy buena llamada con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando un progreso tremendo, a medida que ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse", explicó el republicano en su red, Truth Social.

Según Trump, se discutieron "muchos temas, incluyendo petróleo, minerales, comercio y, por supuesto, seguridad nacional".

"Esta asociación entre los Estados Unidos de América y Venezuela será espectacular PARA TODOS. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", agregó.



Previamente, el republicano había explicado a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca que tuvo una "larga" llamada con Delcy Rodríguez, a quien describió como una "persona fantástica".

Por su parte, Rodríguez confirmó la llamada y dijo que abordaron "asuntos pendientes" entre ambos Gobiernos, aunque no detalló los temas tratados.

"El día de hoy sostuve una larga, productiva y cortés conversación telefónica con el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desarrollada en un marco de respeto mutuo", dijo la mandataria en un breve mensaje en Telegram.

Trump habló con Delcy Rodríguez un día antes de recibir en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, quien de momento ha sido excluida por Estados Unidos de la transición en Venezuela.

Delcy Rodríguez asumió el cargo después de que las fuerzas especiales estadounidenses capturaran a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el 3 de enero en Caracas, y los llevaran a Nueva York para juzgarlos por narcotráfico.

Trump sostiene que Estados Unidos mantiene una tutela sobre el Gobierno venezolano y ha anunciado acuerdos para recibir millones de barriles de crudo venezolano.

Este miércoles, Delcy Rodríguez informó que en los últimos días han sido liberados 406 presos políticos en el país y que el proceso de exarcelación "se mantiene abierto".