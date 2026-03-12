En vivo
Blu Radio  / Mundo  / EE. UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

EE. UU. autoriza la compra temporal de petróleo ruso para contener la escalada de precios

La nueva medida del Gobierno del presidente Trump llega luego de que durante las últimas horas los precios del barril de crudo oscilaran por encima de los 100 dólares por unidad.

