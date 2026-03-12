En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Sergio Fajardo
Guerra en Irán
Germán Vargas Lleras

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Petróleo vuelve a superar los 100 dólares por la guerra en Oriente Medio

Petróleo vuelve a superar los 100 dólares por la guerra en Oriente Medio

Los precios del petróleo siguen al alza pese al anuncio el miércoles de los 32 países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), entre ellos Estados Unidos, de liberar en el mercado 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, una cifra récord, para calmar la inquietud de falta de suministro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad