Actualizado: 11 de mar, 2026
Blu Radio Mundo Irán amenaza con una larga guerra de desgaste que “podría destruir la economía” de Estados Unidos
Los Guardianes de la Revolucionón de Irán advirtieron el miércoles sobre la posibilidad de una larga "guerra de desgaste" en el 12º día de conflicto contra Estados Unidos e Israel.
"Ellos deben considerar la posibilidad de verse involucrados en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que provocará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe del ejército ideológico iraní a la televisión estatal.
En desarrollo...