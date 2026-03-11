En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Paloma Valencia
Juan Daniel Oviedo
Elecciones presidenciales 2026
Petróleo
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Irán amenaza con una larga guerra de desgaste que “podría destruir la economía” de Estados Unidos

Irán amenaza con una larga guerra de desgaste que “podría destruir la economía” de Estados Unidos

En el día 12 del conflicto, la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que la confrontación con Estados Unidos e Israel podría convertirse en una prolongada “guerra de desgaste”.

Publicidad

Publicidad

Publicidad