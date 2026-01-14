¿Es posible recuperar la economía venezolana? "A Venezuela hay que meterle plata, no sacarle"

La recuperación de la economía venezolana sigue siendo una de las grandes incógnitas tras la salida de Nicolás Maduro del poder y el inicio de una transición política todavía incompleta. Así lo advirtió el economista venezolano Ricardo Hausmann, exministro de Planificación y uno de los académicos latinoamericanos más influyentes a nivel global, durante una entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu. Desde Boston, donde es profesor en la Universidad de Harvard, Hausmann fue enfático: “La economía venezolana necesita que entren recursos, no que salgan recursos. A Venezuela hay que meterle plata, no sacarle”.



Una transición política aún inconclusa

Para Hausmann, el país se encuentra apenas en el inicio de un proceso de transición. Si bien reconoció avances tras la captura de Maduro, señaló que persisten estructuras de poder vinculadas al chavismo. “Todavía hay 800 y tantos presos políticos, los exiliados no pueden regresar y siguen figuras como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino León”, explicó.

En ese sentido, subrayó que Venezuela carece aún de un gobierno plenamente legítimo. “No es un gobierno electo y la Constitución prevé que en estas condiciones hay que llamar elecciones”, dijo tras advertir que prolongar esta situación podría beneficiar más al autoritarismo que a la democracia. Para el economista, el reto central es evitar que la transición se estanque y avanzar hacia la reinstitucionalización del país.



Petróleo e institucionalidad: el nudo de la recuperación económica

Uno de los puntos centrales de la entrevista fue el futuro del petróleo venezolano, históricamente el motor de la economía. Hausmann fue crítico frente a la idea de una reactivación acelerada del sector sin cambios profundos en el marco legal. “La inversión en el sector petrolero requiere confianza y seguridad jurídica de largo plazo, y hoy Venezuela no es invertible”, afirmó.

El economista recordó que la Ley de Hidrocarburos vigente impide atraer capitales y que no existe una Asamblea Nacional reconocida internacionalmente con capacidad para reformarla. “No hay una Asamblea creíble que pueda cambiar la ley de una forma que los inversores crean que va a durar en el tiempo”, explicó.

Sobre la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien ha insinuado la posibilidad de controlar el petróleo venezolano, Hausmann fue tajante: “Presentado de esa forma no va a tener éxito”. A su juicio, amenazar a empresas como Exxon carece de sustento legal y responde más a una estrategia comunicacional que a una política real.



PDVSA, deudas y la venta del crudo

Hausmann también abordó la compleja situación financiera de PDVSA, empresa estatal que se encuentra en default y enfrenta múltiples demandas judiciales. En este contexto, explicó que una eventual venta del petróleo venezolano por parte de Estados Unidos podría tener un efecto práctico: “Si lo vende EE. UU., lo puede vender a un precio más alto y ese dinero estaría más protegido de los acreedores”.

No obstante, insistió en que esta operación no debe interpretarse como una solución estructural. “No creo que el gobierno americano se pueda meter en una situación donde le está sacando dinero a Venezuela”, señaló, reiterando que la recuperación económica pasa necesariamente por la inyección de capital y no por la extracción de recursos.

Inversión extranjera y límites reales

El académico también puso paños fríos sobre una llegada inmediata de grandes petroleras al país. “Estos son procesos lentos, con muchas aristas jurídicas”, explicó, agregando que Venezuela carece hoy de recursos humanos, seguridad y condiciones migratorias para una expansión petrolera significativa. “La actividad petrolera toma tiempo y van a pasar muchos meses antes de ver un aumento relevante en la producción”, advirtió.

Actualmente, recordó, Chevron es la única empresa con licencia para operar, lo que evidencia las limitaciones reales del escenario actual.



Desconfianza en el gobierno interino y señales diplomáticas

Hausmann fue igualmente crítico con la figura de Delcy Rodríguez, actual jefa del gobierno interino. “No me inspira ninguna confianza”, afirmó al citar una encuesta de The Economist según la cual solo el 10 % de los venezolanos confía en ella.

En paralelo, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la liberación de ciudadanos estadounidenses y otros presos políticos en Venezuela, un gesto que fue interpretado como una señal positiva. “Saludamos la liberación de estadounidenses detenidos en Venezuela. Este es un paso importante en la dirección correcta”, señaló un funcionario estadounidense. Estas liberaciones se produjeron tras el derrocamiento de Maduro y la suspensión de nuevos ataques por parte de Washington.