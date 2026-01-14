En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Pasaje Transmilenio
Angie Rodríguez
Presos políticos Venezuela

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / ¿Es posible recuperar la economía venezolana? "A Venezuela hay que meterle plata, no sacarle"

¿Es posible recuperar la economía venezolana? "A Venezuela hay que meterle plata, no sacarle"

El país se encuentra apenas en el inicio de un proceso de transición. Si bien hay avances tras la captura de Maduro, persisten estructuras de poder vinculadas al chavismo.

PDVSA economía
n letrero se coloca en la entrada de la refinería ExxonMobil Baytown el 13 de enero de 2026 en Baytown, Texas. El presidente Donald Trump amenazó con excluir a ExxonMobil del mercado energético venezolano tras expresar su descontento con la respuesta de Exxon, al tiempo que presionaba para que las compañías petroleras comenzaran a invertir allí. Exxon mantiene su interés y está dispuesta a enviar un equipo para evaluar la infraestructura petrolera existente.
AFP
Por: Geovany Quintero Gómez
|
Actualizado: 14 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad