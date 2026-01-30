En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Encuentran cuerpo sin vida de hombre que se lanzó al río Cauca para cumplir un reto

Encuentran cuerpo sin vida de hombre que se lanzó al río Cauca para cumplir un reto

El cuerpo fue encontrado por areneros varios kilómetros río abajo, en medio de la emergencia por la ola invernal que afecta al Valle del Cauca.

Fotos: capturas tomadas de redes sociales
Por: Alexis David De Dios
|
Actualizado: 30 de ene, 2026

