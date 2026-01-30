Encuentran cuerpo sin vida de hombre que se lanzó al río Cauca para cumplir un reto

En medio de la intensa ola invernal que atraviesa el departamento del Valle del Cauca, más de 20 municipios han resultado gravemente afectados por el aumento del caudal del río Cauca. Ante esta situación, la gobernación ha desplegado ayuda humanitaria en al menos cinco municipios declarados en calamidad pública, según confirmó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

En este contexto, el pasado 27 de enero se viralizó en redes sociales un video en el que un hombre, identificado como Ángel Montoya, de aproximadamente 30 años, se lanza desde el puente General Santander, ubicado en la vía Tuluá–Riofrío, al parecer con el objetivo de cumplir un reto.

Encuentran cuerpo sin vida de hombre que se lanzó al río Cauca tras cumplir un reto Foto: captura tomada de redes sociales

“Nos vamos es a tirar, mi hermano”, fueron las últimas palabras que se escuchan de Montoya antes de lanzarse al vacío. En las imágenes posteriores se observa al hombre intentando nadar, mientras una fuerte corriente de agua lo arrastra río adentro.

Tras confirmarse su desaparición, familiares y allegados iniciaron una intensa búsqueda, difundiendo el video en redes sociales con la esperanza de obtener información sobre su paradero.



Ángel Montoya fue hallado sin vida en Bolívar

Durante la mañana de este viernes 30 de enero, un grupo de areneros que se encontraban en aguas del río Cauca, en jurisdicción del municipio de Bolívar, alertó a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo sin vida, ubicado a varios kilómetros río abajo del punto donde ocurrieron los hechos.



Luego de las labores de recuperación realizadas por los organismos de socorro, se confirmó que el cuerpo encontrado correspondía a Ángel Montoya.

Ante lo ocurrido, las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de prácticas que ponen en riesgo la vida, especialmente durante la temporada de lluvias, cuando el aumento del caudal del río incrementa considerablemente el peligro.