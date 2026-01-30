Resultado Super Astro Sol último sorteo del chance hoy, viernes 30 de enero de 2026

Publicidad
El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más populares de Colombia, gracias a su propuesta que combina la mecánica tradicional del chance con la simbología de los signos del zodiaco, lo que lo hace único y llamativo para los jugadores.
El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 30 de enero de 2026 es el en minutos ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.
|Super Astro Sol
|29 enero 2026
|00300 - virgo
El Super Astro Sol se caracteriza por una mecánica sencilla y versátil, que permite varias combinaciones en un solo tiquete. Para participar, el jugador debe:
Desde julio de 2025, los sorteos del Super Astro Sol se realizan de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha aumentado su popularidad en distintas regiones del país.
El juego está diseñado para ser accesible a todo tipo de jugadores:
Todas las apuestas deben realizarse en puntos de venta autorizados, garantizando seguridad, legalidad y transparencia en cada transacción.
Los ganadores deben acudir a un punto autorizado con los siguientes documentos:
Según el valor del premio, medido en Unidades de Valor Tributario (UVT), pueden requerirse documentos adicionales:
Cumplir con estos requisitos asegura un proceso ágil, seguro y transparente para quienes resulten ganadores en este popular juego de azar colombiano.