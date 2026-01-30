En vivo
"No puede estar echándole culpas a otros cuando son de ellos": gobernadora del Valle a MinSalud

"No puede estar echándole culpas a otros cuando son de ellos": gobernadora del Valle a MinSalud

La mandataria le respondió al ministro de Salud, quien la señaló como responsable del hundimiento de la reforma del sistema, pidiendo que se dedique a solucionar la crisis que viven los hospitales.

