Augusto Rodríguez
Juliana Guerrero
Profesor del Externado
EPS

Santanderes  / Ministro de Salud cuestiona al gobernador de Santander y amenaza con intervenir el HUS

Ministro de Salud cuestiona al gobernador de Santander y amenaza con intervenir el HUS

“No soy el payaso de nadie”, dijo el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quién cuestionó la falta de ejecución de un proyecto por $33.000 millones y advirtió que exigirá la devolución de los recursos si no se formaliza a los trabajadores del Hospital Universitario de Santander.

Guillermo Alfonso Jaramillo
Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo
Foto: MinSalud
Por: Alix Salamanca
|
Actualizado: 20 de ene, 2026
Editado por: Alix Salamanca

