Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Imputan cargos por tentativa de homicidio a paciente que atacó cuatro vigilantes en el HUS

Imputan cargos por tentativa de homicidio a paciente que atacó cuatro vigilantes en el HUS

El hombre, identificado como Juan Carlos Blanco Salazar, de 34 años, ingresó voluntariamente a urgencias y terminó protagonizando un violento ataque que dejó cuatro vigilantes lesionados.

