En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Estados Unidos
Vehículos en Bogotá
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Hombre en presunto estado de embriaguez atacó con cuchillo a cuatro vigilantes en el HUS

Hombre en presunto estado de embriaguez atacó con cuchillo a cuatro vigilantes en el HUS

El hombre, identificado como Juan Carlos Blanco Salazar, de 34 años, ingresó voluntariamente a Urgencias y terminó protagonizando un violento ataque que dejó cuatro vigilantes lesionados, uno de ellos recibió una herida mortal.

Publicidad

Publicidad

Publicidad