Hombre en presunto estado de embriaguez atacó con cuchillo a cuatro vigilantes en el HUS

La ESE Hospital Universitario de Santander (HUS) rechazó de manera categórica un grave episodio de violencia ocurrido en la mañana de este 16 de noviembre de 2025, cuando un paciente armado atacó a cuatro integrantes del equipo de seguridad, uno de ellos de gravedad.

Según el reporte oficial, Juan Carlos Blanco Salazar, de 34 años, ingresó por sus propios medios al servicio de Urgencias, acompañado de su esposa, con múltiples heridas por arma cortopunzante y presuntamente en estado de embriaguez.

El subgerente médico del HUS, José Orlando Quintero Correa, explicó la situación que puso en riesgo al pérsonal “alrededor de las 5:00 a.m. la persona ingresó solicitando los servicios de Urgencias porque presentaba heridas múltiples. Debía pasar a estudios clínicos y ser valorado por cirugía plástica, pero al ver que esto no sería atendido de inmediato se molestó y decidió retirarse. Al intentar razonar con él y explicarle la situación, en la salida tomó un cuchillo y agredió a los vigilantes”, indicó el directivo.

Un paciente ingresó herido al Hospital Universitario de Santander y terminó atacando con cuchillo a cuatro guardias de seguridad. Uno está en cirugía.

El agresor quedó bajo custodia policial. Mediante un comunicado el HUS rechazó la agresión contra su personal de trabajo. pic.twitter.com/nS2lhrkvzQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) November 16, 2025

En medio del intento del usuario por abandonar el hospital sin autorización médica, el hombre asumió una conducta violenta y atacó al personal de seguridad. Al llegar a la entrada de Consulta Externa, hirió con un arma cortopunzante al coordinador de seguridad, ocasionándole una lesión de gravedad.



Otros tres guardias resultaron lesionados al intentar auxiliar a su compañero.

Las autoridades del hospital informaron que todos los vigilantes se encuentran estables; sin embargo, uno permanece en cirugía recibiendo manejo especializado debido a la profundidad de la herida.

El paciente agresor permanece bajo custodia de la Policía Nacional dentro del área de Urgencias, donde continúa recibiendo atención médica por las lesiones con las que llegó al centro asistencial.

Publicidad

La ESE HUS reiteró su compromiso con la protección de la vida, la seguridad institucional y la atención humanizada, al tiempo que rechazó “de manera firme y contundente todo acto de violencia contra nuestros colaboradores”.