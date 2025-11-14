En vivo
Santanderes  / Tres muertos y un herido en explosión de mina de carbón en Landázuri, Santander

Tres muertos y un herido en explosión de mina de carbón en Landázuri, Santander

Las autoridades investigan si la mina de carbón donde ocurrió la explosión en el municipio de Landázuri tenía permisos para operar.

