Tres muertos y un herido en explosión de mina de carbón en Landázuri, Santander

Una grave emergencia se registró al interior de una mina de carbón ubicada en la vereda Vizcainos, municipio de Landázuri, Santander. Información inicial que entregan las autoridades da cuenta de una explosión que dejó a tres personas muertas y una más heridas.

Pedro Conde, de la oficina de Gestión del Riesgo de Santander, confirmó la emergencia y dijo que en la zona se encuentra personas de Bomberos y el Ejército atendiendo la emergencia.

“Se registra esta emergencia en la vereda Vizcainos, entre Cimitarra y Landázuri. En el momento se encuentran allá los bomberos, el hospital y el ejército. Preliminarmente informan de tres fallecidos y un lesionado”, señaló el funcionario.

La zona donde está ubicada la mina es de difícil acceso por lo que organismos de socorro se encuentran en el lugar para confirmar si hay personas atrapadas.



Las autoridades también investigas si la mina de carbón contaba con todos los documentos en regla para operar.

