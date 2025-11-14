Santander estrenará ruta aérea directa Bucaramanga–Barranquilla desde el 5 de diciembre

El departamento de Santander contará con una nueva ruta aérea directa hacia el Caribe. La aerolínea Satena anunció la apertura del trayecto Bucaramanga–Barranquilla, que iniciará operaciones el 5 de diciembre con un vuelo inaugural y comenzará a regir oficialmente desde el 6 de diciembre, con tres frecuencias semanales: lunes, miércoles y sábado.

Jorge Rangel, secretario de Cultura de Santander, destacó que esta conexión responde al plan de expansión de la aerolínea y al trabajo articulado liderado por la Gobernación.

“Estamos muy contentos porque tendremos un vuelo directo que no existía. Serán tres frecuencias a un precio asequible, alrededor de $285.000, en aeronaves nuevas dentro del plan de modernización de Satena”, señaló.

¡Estamos emocionados de anunciar nuestras nuevas rutas en el Caribe desde Barranquilla!

Ahora podrás volar con SATENA hacia Montería, Bucaramanga, Valledupar y Aguachica, conectando el Caribe con el interior del país como nunca antes.

Compra en https://t.co/2Ntph4HfmH pic.twitter.com/qf3uy2Q8XH — SATENA la aerolínea de los Colombianos 🇨🇴 (@AerolineaSatena) November 12, 2025

La ruta será operada en aviones ATR 72, con capacidad para 78 pasajeros.



El funcionario aseguró que esta conexión no solo fortalecerá el turismo en Santander, sino que también impulsará la competitividad.

“Es una ruta muy esperada por empresarios y por el sector turístico. Un vuelo directo evita las largas conexiones que podían tomar casi un día de trabajo, lo que permitirá ahorrar tiempo y costos. Esto dinamiza la economía y mejora los indicadores de calidad del turismo gracias a la mayor conectividad”, expresó Rangel.

La Gobernación adelantó que ya se adelantan conversaciones para abrir nuevas rutas que continúen fortaleciendo la movilidad aérea del departamento.