Santander estrenará ruta aérea directa Bucaramanga–Barranquilla desde el 5 de diciembre

Santander estrenará ruta aérea directa Bucaramanga–Barranquilla desde el 5 de diciembre

La nueva ruta aérea Bucaramanga - Barranquilla sera operada por Satena con tres frecuencias semanales.

