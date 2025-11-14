Senador Andrés Guerra renuncia a su aspiración presidencial

El senador Andrés Guerra renunció a su aspiración presidencial. Lo hizo recientemente y tras tomar la decisión de aspirar nuevamente al Senado de la República por su partido Centro Democrático.

Es importante recordar que el uribismo tenía cinco candidatos: Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe Londoño.

"Andrés Guerra gracias por tus palabras. Tu formas y grandeza ante las decisiones trascendentales son un sello del ser humano que eres", dijo la senadora Cabal tras conocerse la decisión del senador Guerra.

Es importante recordar que el partido, en principio, iba a elegir a su candidato por medio de una encuesta, sin embargo, hubo algunas diferencias entre algunos precandidatos por la empresa elegida para realizar la encuesta.



Esto llevó a que el Centro Democrático decidiera aplazar la fecha de elección del candidato del partido, que en principio estaba prevista para el 28 de noviembre.

"El Partido Centro Democrático ha decidido que seleccionará el (los) candidato (s) que participará (n) en la consulta interpartidista de marzo, dentro del periodo establecido por el calendario electoral, cuya fecha límite de inscripción es hasta el 6 de febrero de 2026. Para la escogencia de su candidato (s), el partido podrá utilizar cualquiera de los mecanismos establecidos en sus estatutos"; dice el comunicado del Centro Democrático.