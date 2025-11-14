En vivo
Política

Senador Andrés Guerra renuncia a su aspiración presidencial

El senador asegura que buscará, nuevamente, elegirse como senador por su partido el Centro Democrático.

