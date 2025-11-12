Más de 1.000 jóvenes del Centro Democrático firman carta en apoyo a Miguel Uribe Londoño

Un total de 1.260 jóvenes del Centro Democrático publicaron una carta en la que expresan su apoyo al precandidato del partido, Miguel Uribe Londoño. Es importante recordar que en las últimas horas se han presentado diferencias entre algunos de los precandidatos por la firma y la metodología mediante la cual se elegirá al candidato del uribismo.

Estas diferencias se han dado principalmente entre Miguel Uribe Londoño y María Fernanda Cabal. En la carta firmada por más de mil jóvenes, se hace referencia a las tensiones internas que se han presentado recientemente y se pide a la militancia dar paso a un debate interno mediante el cual se logre una solución al tema.

“El argumento clave utilizado para intentar manchar la honorabilidad del doctor Miguel Uribe Londoño ha quedado desmentido por la propia firma encuestadora en una carta de partido que fue publicada por medios nacionales. En ese sentido, ratificamos nuestro apoyo en la honestidad, dar confianza en el padre de nuestro líder y mártir Miguel Uribe Turbay. Seguiremos de la mano con sus banderas, con Miguel Uribe Londoño”, dice la misiva de los jóvenes.

Es importante recordar que en las últimas horas también se conoció una carta en la que 200 jóvenes del Centro Democrático le pedían a Miguel Uribe dar un paso al costado. En principio, el Centro Democrático había dicho que el 28 de noviembre anunciaría el nombre de su candidato a la Presidencia.