Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
Taxista ebrio
UE-CELAC

Política  / "No aprobé el acta": Miguel Uribe Londoño sobre acuerdo del Centro Democrático para elegir candidato

“No aprobé el acta”: Miguel Uribe Londoño sobre acuerdo del Centro Democrático para elegir candidato

La controversia en el Centro Democrático sobre el método para definir su candidato presidencial escaló esta semana. La polémica se centra en la elección de la firma brasileña Atlas Internacional, la cual generó profundas "desconfianzas" en el precandidato Miguel Uribe Londoño.

