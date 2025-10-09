Miguel Uribe Londoño: "Le exijo a Gustavo Petro apartarse del caso de mi hijo"

El precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Londoño le exigió al presidente Gustavo Petro "apartase" del caso de magnicidio de su hijo Miguel Uribe Turbay, quien fue víctima de un atentado en Bogotá el 7 de junio y por la gravedad de sus heridas falleció el 11 de agosto.

La exigencia la realizó Uribe Londoño a través de su cuenta de X después de que el abogado del mandatario señalara que el magnicidio estaba siendo usado como "narrativas" contra el presidente Petro.

Miguel Uribe Londoño hace petición al presidente Gustavo Petro por declaraciones sobre magnicidio de su hijo X: @migueluribel

De hecho, la Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a la familia Uribe Turbay ante organismos internacionales, emitió un documento en el que rechaza “de manera categórica” las declaraciones del abogado Alejandro Carranza, apoderado del presidente Gustavo Petro y de su hijo Nicolás Petro, durante su intervención ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Según la firma, las afirmaciones del abogado Carranza constituyen “un acto grave de desinformación y revictimización contra una familia que ha perdido a un hijo, un padre, un esposo, un senador y un precandidato presidencial, en un hecho que atenta directamente contra la democracia colombiana”.



El comunicado enfatiza que el caso de Miguel Uribe Turbay “no es ni será una bandera política”, sino una causa de derechos humanos y un crimen de lesa humanidad. La firma calificó de “inaceptable” que, con el propósito de distraer la atención de los procesos judiciales que involucran al hijo del mandatario, se distorsione la verdad y se manipule el contexto judicial, “señalando falsamente que existen narrativas en contra del Presidente”.

La firma también rechazó las insinuaciones que, según el comunicado, “buscan culpabilizar a terceros o encubrir omisiones institucionales”, en referencia a las presuntas fallas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), las cuales ya fueron denunciadas ante la Fiscalía General de la Nación.



Protesta formal ante la CIDH

En el mismo texto, afirmaron que se presentó una protesta formal ante la CIDH por las declaraciones del abogado Carranza. Además, solicitaron medidas cautelares a favor de la familia, argumentando que las afirmaciones del jurista evidencian “gravedad, urgencia y riesgo irreparable”, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.