Consejo de Estado cierra proceso pérdida de investidura contra Miguel Uribe Turbay

El Consejo de Estado declaró la extinción de la acción de pérdida de investidura interpuesta contra el exsenador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto víctima de un atentado en Bogotá.

Es decir que dio por cerrado el proceso que inició tras la petición del ciudadano Carlos Alberto Sánchez Grass, quien acusó al entonces congresista de incurrir en proselitismo político durante el ejercicio de su cargo, lo que podría desencadenar en la salida del Congreso de la República.

El 20 de junio pasado, Sánchez presentó la solicitud de pérdida de investidura ante el Consejo de Estado señalando que Miguel Uribe habría realizado actividades de precampaña presidencial mientras ostentaba su curul en el Senado. El proceso fue admitido el 6 de agosto, tras subsanar una inadmisión inicial, pero se suspendió posteriormente debido al grave estado de salud del precandidato producto del atentado en el parque El Golfito de Modelia.

Miguel Uribe Turbay falleció en la madrugada del 11 de agosto Foto: Facebook Miguel Uribe

Luego, con el fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, ocurrido el 11 de agosto, cambió el rumbo del proceso, pues al tratarse de una acción de carácter sancionatorio y personal, la muerte del acusado implicaba la imposibilidad de continuar con el trámite.



A partir de esa certificación, el Consejo de Estado declaró sin efecto la suspensión anterior y negó las solicitudes adicionales presentadas por el accionante, entre ellas una medida cautelar que pretendía suspender la resolución del Senado que declaró la vacancia de la curul.

Con esta decisión, se puso término al proceso judicial que se adelantaba en su contra, dejando constancia de que la acción no puede continuar cuando el sujeto pasivo de la misma ha fallecido.

Además, el Consejo de Estado también mantuvo la decisión de que María Angélica Guerra ocupara la curul del Centro Democrático en reemplazo de Uribe Turbay, pues rechazó la medida cautelar que había pedido Sánchez para suspender la Resolución 029 del 20 de agosto de 2025, expedida por la Mesa Directiva del Senado de la República, mediante la cual se declaró la vacancia absoluta.