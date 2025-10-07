Trasladan a alias 'Gabriela' al Buen Pastor: pieza clave en el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Alias 'Gabriela', de 19 años, fue imputada por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en los delitos de tentativa de homicidio agravado, fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y uso de menores en la comisión de delitos, en el marco de la investigación por el atentado contra el senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el material probatorio recopilado, 'Gabriela' habría hecho parte del grupo que planeó y ejecutó el ataque perpetrado el pasado 7 de junio en el barrio Modelia, en el occidente de la capital. Según los investigadores, la joven era una de las cuatro personas que se movilizaban en el vehículo Spark gris, en el que el menor de 15 años, quien disparó contra el senador, se cambió de ropa y recibió el arma con la que se cometió el atentado.

Tras el hecho, las autoridades rastrearon los movimientos de la mujer y establecieron que huyó hacia Florencia, Caquetá, en un intento por evadir a la justicia. Tras emitir una orden de captura en su contra, uniformados de la Policía Nacional lograron localizarla en la capital caqueteña.

De acuerdo con los reportes policiales, en su intento por pasar desapercibida, alias 'Gabriela' cambió su apariencia y se tinturó el cabello; sin embargo, fue identificada por los agentes que seguían su rastro.



Así se presentó alias ‘Gabriela’. Foto: Captura audiencia y redes sociales

El traslado de alias 'Gabriela' al Buen Pastor se produce en medio del refuerzo de las investigaciones sobre los posibles nexos del atentado con estructuras criminales que operan en Bogotá y otras regiones del país.

Esta medida se suma al traslado de los principales procesados por el magnicidio, quienes fueron trasladados desde el Búnker de la Fiscalía hacia cárceles de máxima seguridad fuera de Bogotá.

Publicidad

Se trata de Elder José Arteaga, alias 'El Costeño', señalado de ser el coordinador logístico del atentado, quien fue capturado el 5 de julio de 2025 y trasladado el 16 de septiembre a la cárcel de Girón, Santander; y de William Fernando González Cruz, alias 'El Hermano', identificado como el conductor del Volkswagen que facilitó la huida de los sicarios, capturado el 19 de junio y trasladado el mismo día a la cárcel de La Dorada, Caldas.