En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Moción de censura a mindefensa
Verónica Alcocer
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Santanderes  / Toman medidas de seguridad para candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga tras ataque a sede

Toman medidas de seguridad para candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga tras ataque a sede

Las autoridades les pidieron a los candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga solicitar servicios de Policía 24 horas para eventos en plaza pública.

Ataque a sede candidato Carlos Bueno.
Ataque a sede candidato Carlos Bueno.
Blu Radio. Ataque sede candidato Carlos Bueno // Foto: Blu Radio
Por: Verónica Rincón
|
Actualizado: 19 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad