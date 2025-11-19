Toman medidas de seguridad para candidatos a la Alcaldía de Bucaramanga tras ataque a sede

Luego del ataque contra la sede política del candidato a la Alcaldía de Bucaramanga, Carlos Bueno, ocurrido en la noche del lunes 17 de noviembre en el sector de Cabecera, las autoridades realizaron el primer comité de seguridad electoral para evaluar la situación y adoptar medidas de protección para todos los aspirantes.

El hecho se registró cuando dos hombres en motocicleta lanzaron un objeto contundente contra la fachada de la sede, rompiendo los vidrios y generando alarma entre el equipo de campaña. Aunque no hubo personas lesionadas, el caso encendió las alertas de las entidades que integran la ruta de protección electoral.

Reynaldo Rojas, secretario del Interior de Bucaramanga, rechazó lo ocurrido y explicó las decisiones adoptadas durante el comité. Aseguró que, tras escuchar a los candidatos, se estableció que ninguno tiene amenazas vigentes, según verificaciones de la Fiscalía, la Policía Nacional y la Defensoría del Pueblo.

Como medida inmediata, la Policía dejó un uniformado en la sede afectada mientras se realizan las reparaciones y se reforzaron los patrullajes en la zona. Además, se solicitará a la Policía Metropolitana de Bucaramanga instalar un servicio fijo de vigilancia en cada sede política, con el fin de garantizar igualdad de condiciones de seguridad durante la contienda.



El comité también recordó a los candidatos la obligación de notificar con al menos 24 horas de anticipación cualquier evento en plaza pública que requiera acompañamiento policial, para garantizar la planeación operativa y la seguridad durante las actividades proselitistas.

Rojas informó que la Fiscalía abrió una noticia criminal y ya se recibió la denuncia del equipo de Carlos Bueno, con el fin de avanzar en la identificación y captura de los responsables materiales e intelectuales del ataque.

“Continuamos apoyando todas las acciones necesarias para que esta contienda electoral se desarrolle con plenas garantías e igualdad para todos los candidatos”, señaló el funcionario.