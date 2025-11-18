En vivo
Fiscalía abre noticia criminal por muerte de 15 menores en bombardeos contra disidencias

El objetivo central es determinar si, en el desarrollo de estas operaciones militares, se presentaron omisiones a los protocolos establecidos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario

