Fiscalía abre noticia criminal por muerte de 15 menores en bombardeos contra disidencias

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, abrió noticia criminal para investigar las circunstancias en que se realizaron los recientes bombardeos contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en los que murieron al menos 15 menores de edad.

El objetivo central es determinar si, en el desarrollo de estas operaciones militares, se presentaron omisiones a los protocolos establecidos y a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Como parte de esta indagación preliminar, la Fiscalía examinará si el trabajo de inteligencia previo contempló la eventual presencia de menores de edad en las zonas donde se ejecutaron los bombardeos. La entidad solicitará formalmente a la Justicia Penal Militar la entrega de los informes, registros operacionales y demás información recaudada antes, durante y después de estas operaciones. Con ese material se busca reconstruir la planeación de los operativos y las decisiones tácticas adoptadas.

Fiscalía General de la Nación Foto: Google Maps

Además, la investigación no solo se enfocará en el actuar de la Fuerza Pública. La Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos también abrió línea de indagación sobre el reclutamiento ilícito de los menores fallecidos por parte de las disidencias de las Farc. Según información preliminar, algunos de los adolescentes estaban previamente reportados como reclutados o desaparecidos. Por este motivo, se inició la localización de sus familias con el fin de obtener datos que permitan determinar en qué circunstancias fueron llevados a los campamentos.



En paralelo, la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales asumirá la investigación relacionada con los hallazgos en los campamentos bombardeados y los elementos materiales probatorios obtenidos contra las estructuras de alias Iván Mordisco.

De igual manera, la Fiscalía trabajará en la construcción del contexto y la entrega de los cuerpos identificados por Medicina Legal.

Esta decisión se suma a la de La Procuraduría General de la Nación, ente de control que ya abrió cinco indagaciones preliminares contra las Fuerzas Militares para determinar si se vulneraron los protocolos del Derecho Internacional Humanitario y si existía conocimiento previo sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes en los campamentos atacados.