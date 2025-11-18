Procuraduría abre cinco indagaciones preliminares por bombardeos donde murieron menores de edad

La Procuraduría General de la Nación abrió cinco indagaciones preliminares contra las Fuerzas Militares para determinar si en los recientes bombardeos contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’, en los que murieron al menos 15 menores de edad, se vulneraron los protocolos del Derecho Internacional Humanitario y si existía conocimiento previo sobre la presencia de niños, niñas y adolescentes en los campamentos atacados.

El procurador delegado para los Derechos Humanos explicó que las indagaciones buscan establecer si los bombardeos se realizaron en el marco de operaciones militares en desarrollo o si se dieron en circunstancias distintas, así como verificar si era posible prever la presencia de menores en las zonas señaladas como objetivos militares. “Lo que queremos determinar es si se cumplieron las previsiones del DIH, que establecen el principio de precaución, es decir, intentar causar el menor daño posible y evaluar todas las consecuencias de un operativo antes de ejecutarlo”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, las indagaciones preliminares permitirán esclarecer si hubo o no una vulneración al DIH. En caso de que se demuestre un incumplimiento, las sanciones disciplinarias serían de gravedad; si no lo hubo, los expedientes serán archivados. Reiteró, además, que el Ministerio Público actuará con “imparcialidad, serenidad, rigor y celeridad”.

Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia. Foto: Suministrada

El procurador delegado lamentó profundamente que estructuras criminales continúen utilizando a niños y adolescentes como escudos humanos. Señaló que el reclutamiento forzado es una grave violación de derechos humanos y responsabilizó a los grupos armados ilegales por la exposición de menores al conflicto.



Sobre los escenarios operacionales, la Procuraduría explicó que, en combate directo, los menores reclutados, aunque siguen siendo niños, adquieren la condición de combatientes, por lo que pueden ser enfrentados, siendo la responsabilidad exclusiva de quien los reclutó. Sin embargo, en casos de bombardeos, el análisis es más exigente, debido a que se debe determinar si el ataque hacía parte de una operación militar en curso, si existía información de inteligencia sobre la presencia de menores o si era imposible conocer dicha situación.

Como parte de la investigación, ya fueron decretadas las primeras pruebas, que incluyen la solicitud de los informes de inteligencia sobre la planeación de las operaciones, las alternativas de acción consideradas y la información disponible antes de los ataques. Asimismo, se enviarán comisiones de la Procuraduría Delegada para los Derechos Humanos y de la Dirección de Investigaciones Especiales a los lugares donde ocurrieron los bombardeos para recoger testimonios, registros fotográficos y demás elementos probatorios.