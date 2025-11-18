En vivo
Procuraduría abre cinco indagaciones preliminares por bombardeos donde murieron menores de edad

Procuraduría abre cinco indagaciones preliminares por bombardeos donde murieron menores de edad

Las indagaciones buscan establecer si los bombardeos se realizaron en el marco de operaciones militares, así como verificar si era posible prever la presencia de menores en las zonas señaladas como objetivos militares.

