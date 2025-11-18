Alcaldía de Bucaramanga aclara medida provisional tras insubsistencia de 16 funcionarios

La Alcaldía de Bucaramanga se pronunció este lunes frente a la controversia generada por la decisión judicial que ordenó suspender temporalmente los trámites administrativos relacionados con la desvinculación de 16 funcionarios de libre nombramiento y remoción. El alcalde designado, Javier Sarmiento, aseguró que la medida es provisional y no implica el reintegro de los exservidores públicos.

El alcalde designado explicó que la administración distrital respeta plenamente las decisiones judiciales, pero recordó que estas pueden ser impugnadas y recurridas.

“Estamos trabajando con un equipo jurídico bastante versado en la materia. Esto es una decisión provisional. Es importante que lo tengan claro: no hay una decisión definitiva o de fondo sobre la acción popular”, afirmó.

El mandatario designado detalló que la juez a cargo del proceso admitió la acción popular presentada por un ciudadano y posteriormente concedió una medida provisional, pero sin ordenar el regreso de los funcionarios al cargo.



“Podemos dar tranquilidad a los bumangueses: seguimos trabajando, la administración no se detiene, vamos a dar continuidad a la atención y al acceso a la oferta estatal. La administración sigue funcionando con normalidad”, agregó.

Sarmiento reiteró que, por ahora, los funcionarios declarados insubsistentes no pueden ingresar a la Alcaldía a desempeñar sus antiguos cargos. Señaló además que, en caso de que la juez mantenga su decisión, la administración acudirá al Tribunal Administrativo de Santander para que se verifique la procedencia y legalidad de las medidas adoptadas.

A través de un comunicado oficial, la Alcaldía confirmó que acatará la orden emitida en primera instancia por el Juzgado Quinto Administrativo Oral de Bucaramanga y suspenderá temporalmente los trámites administrativos relacionados con la desvinculación de los 16 funcionarios.

No obstante, subrayó que la medida “no ordena el reintegro”, por lo que las decisiones adoptadas en el marco de sus competencias legales se mantendrán vigentes mientras avanza el proceso judicial.

El comunicado también recordó que los exfuncionarios cuentan con la posibilidad de acudir a los mecanismos judiciales que consideren pertinentes para la protección de sus derechos individuales.