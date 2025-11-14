El 28 de enero serán las elecciones atípicas en Girón, confirma Gobernación de Santander

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que las elecciones atípicas en el municipio de Girón se llevarán a cabo el próximo 28 de enero de 2026, luego de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Campo Elías Ramírez como alcalde.

El anuncio fue hecho a través de su cuenta de X, donde entregó detalles sobre el proceso que se activará en los próximos días.

El mandatario informó que la Gobernación de Santander expedirá el decreto el 18 de noviembre, fecha en la que también deberá posesionarse el alcalde encargado que surja de la terna enviada por el partido político que avaló al mandatario anulado. Esa designación será anunciada hoy, según explicó el gobernador.

El decreto permitirá que la Registraduría Nacional quede habilitada para expedir el calendario electoral y adelantar la logística correspondiente. Actualmente, el municipio está siendo dirigido por Fredy Cáceres, quien asumió de manera temporal tras la decisión judicial.



“Hemos coordinado con el registrador nacional que las elecciones atípicas de Girón se realicen el próximo 28 de enero. Hoy se anunciará quién será el designado de la terna y se le pedirá que haga un empalme, que se posesione el 18 de noviembre y que dé garantías a todos quienes deseen participar en las elecciones”, publicó el mandatario departamental.

Con la confirmación de este cronograma, Girón se prepara para un nuevo proceso electoral que definirá quién conducirá los destinos del municipio durante los próximos dos años, mientras avanza el empalme administrativo y la organización institucional para garantizar una jornada transparente.

Hemos coordinado con el registrador nacional @Registraduria que las elecciones atípicas de Girón se realicen el próximo 28 de Enero, la gobernación expedirá el decreto el 18 de Noviembre y esto habilitará a la registraduria para expedir el calendario electoral. Hoy se anunciará… — General Juvenal Díaz (@GralJuvenalDiaz) November 14, 2025