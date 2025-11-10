En vivo
Listo el tarjetón para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Bucaramanga

La Registraduría Nacional definió, mediante sorteo, el orden en que aparecerán los ocho candidatos que aspiran a la Alcaldía de Bucaramanga en las elecciones atípicas del próximo 14 de diciembre. El proceso se realizó con presencia de delegados de las campañas y autoridades electorales.

