Listo el tarjetón para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Bucaramanga

La Registraduría Nacional del Estado Civil definió el orden en que aparecerán los candidatos en el tarjetón electoral para las elecciones atípicas a la Alcaldía de Bucaramanga, que se realizarán el sábado 14 de diciembre. Este proceso busca garantizar transparencia y equidad en la contienda por el principal cargo administrativo de la capital santandereana.

En el primer lugar del tarjetón quedó el excontralor de Santander Carlos Fernando Pérez, quien cuenta con el aval del partido ADA.

Luego aparecen, en orden, Juan Manuel González, periodista y candidato del Partido Demócrata; Cristian Portilla, por el Partido de la U; Jhan Carlos Alvernia, del Partido Liberal; Carlos Bueno, del movimiento Colombia Justas Libres; Rubén Morales, del Partido Unitarios; Humberto Salazar, por el Pacto Histórico; y finalmente Fabián Oviedo, del Nuevo Liberalismo.

Según informó la Registraduría, el sorteo de las posiciones se desarrolló de manera pública, con presencia de delegados de los partidos políticos, representantes de las campañas y autoridades electorales, garantizando igualdad de condiciones para todos los aspirantes.



Asimismo, la entidad confirmó que, tras la verificación de los documentos y requisitos, todas las candidaturas fueron avaladas oficialmente, lo que significa que estos ocho nombres serán los que aparecerán en el tarjetón el próximo 14 de diciembre.

De acuerdo con la Registraduría, en los próximos días se adelantará la designación y capacitación de jurados de votación, así como la verificación del censo electoral, que permitirá a los ciudadanos consultar su puesto y mesa de votación a través de la página web oficial de la entidad.

Los comicios del 14 de diciembre contarán con acompañamiento de la Misión de Observación Electoral (MOE), la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Policía Metropolitana de Bucaramanga, para garantizar la seguridad y transparencia del proceso.

La entidad también recordó que los testigos electorales deberán ser acreditados por los partidos o movimientos políticos antes del 5 de diciembre, y que el escrutinio municipal se realizará el mismo día de las elecciones, una vez se cierren las urnas.