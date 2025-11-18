‘Mordisco’ califica como declaración de guerra los bombardeos y amenaza tranquilidad de elecciones

Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco', reapareció enviando una serie de críticas contra el Gobierno del presidente Gustavo Petro, con el que en algún momento intentó buscar un acuerdo de paz.

A través de un video publicado en las redes de su facción de las disidencias, el cabecilla aseguró que las operaciones recientes, en especial los bombardeos, son una declaración de guerra contra el grupo ilegal.

“La reciente declaración de guerra y los bombardeos en Amazonas, Guaviare y Arauca solo obedecen a la complacencia a los gringos sedientos de sangre de niños colombianos, cansados de la sangre de niños palestinos, colombianos y venezolanos en el Caribe y otros lugares del mundo”, agregó 'Mordisco'.

Amenaza para las elecciones

Para el cabecilla del grupo ilegal, el comportamiento del mandatario colombiano es hipócrita y va en contra de lo que necesita la nación. Allí, envió una advertencia más grave al país.



“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, aseveró el líder guerrillero.

Por ahora, el Gobierno y la fuerza pública mantendrán los bombardeos y las operaciones ofensivas contra los grupos ilegales, en especial las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, alegando que no quieren ser parte de la paz total.