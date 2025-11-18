En vivo
Blu Radio  / Nación  / Exdirector de Medicina Legal explica cómo saben si menores muertos en bombardeos eran combatientes

Exdirector de Medicina Legal explica cómo saben si menores muertos en bombardeos eran combatientes

En casos como bombardeos y operaciones militares, las necropsias medicolegales se realizan con base en el Protocolo de Minnesota, con el cual, el médico forense está en la capacidad de dar indicadores sobre si la persona muerta era o no combatiente.

Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia
Así fue el bombardeo de las FFMM contra Clan del Golfo en Antioquia.
Foto: Suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 18 de nov, 2025

