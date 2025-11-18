Exdirector de Medicina Legal explica cómo saben si menores muertos en bombardeos eran combatientes

El "Protocolo de Minnesota" es una guía internacional para la investigación de muertes potencialmente ilícitas. Ese protocolo lo aplica desde hace varios años el Instituto Nacional de Medicina Legal en muchos casos en los que se presume que hubo violación de los derechos humanos de cualquier clase: tortura, tratos crueles e inhumanos o tratos degradantes.

El exdirector de Medicina Legal, Carlos Valdés, asegura que Colombia tiene varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que obligan al estado colombiano a aplicar el protocolo.

Fuerzas Militares Foto: AFP

En el caso de las recientes operaciones militares y bombardeos, en los cuales según Medicina Legal, fallecieron 15 menores de edad, el exdirector Carlos Valdés explica que las necropsias medicolegales se realizan con base en el Protocolo de Minnesota, con el cual, el médico forense está en la capacidad de dar indicadores u orientación sobre si la persona muerta era o no combatiente.

Según el exdirector, en el contexto de un bombardeo, el médico forense puede:



Establecer la causa de muerte, por ejemplo, trauma explosivo, quemaduras, lesiones penetrantes.

Determinar la manera de muerte, violenta o natural.

Identificar signos de combate.

Presencia de uniforme militar, equipo táctico, armas o municiones.

Lesiones compatibles con enfrentamiento armado, por ejemplo, heridas por proyectil de arma de fuego.

Rastros de pólvora , residuos metálicos o explosivos.

, residuos metálicos o explosivos. Evaluar el contexto del hallazgo: ubicación del cuerpo, zona de combate, instalación civil, disposición de cadáveres, presencia de otros cuerpos con características similares.

Estos informes son fundamentales tras la apertura de indagaciones preliminares por parte de la Procuraduría y la noticia criminal de Fiscalía, con las cuales se busca identificar si hubo o no conocimiento previo de la presencia de menores de edad en las zonas combatidas por la Fuerza Pública.