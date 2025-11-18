En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Bombardeos
Verónica Alcocer
Caída de X
Señorita Colombia
Trump - Maduro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro defiende bombardeos: “Detenerlos es invitar a que recluten más niños”

Petro defiende bombardeos: “Detenerlos es invitar a que recluten más niños”

La defensora del Pueblo, Iris Marín, había hecho un llamado al Petro para suspender dichas operaciones mientras se verifica si hay más menores de edad muertos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad