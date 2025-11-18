Petro defiende bombardeos: “Detenerlos es invitar a que recluten más niños”

Sigue el debate en el país por los bombardeos que ordenó el gobierno Petro en los últimos meses en contra de las disidencias de Iván Mordisco. En la misma línea que su ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, el presidente Gustavo Petro, volvió a defender estas operaciones e insistió en que no se detendrán, aun cuando en ellas mueran menores de edad.

El mandatario escribió en X: “Vuelvo a insistir que no nos hemos salido del DIH en los bombardeos ordenados por mí. Decir que se detengan los bombardeos cuando estamos dentro del DIH es de una ingenuidad brutal. Nosotros detenemos y detendremos la esclavitud de nuestro pueblo en muchas regiones de Colombia en manos de los grupos armados narcos. Decir que se paren los bombardeos en acciones ofensivas de los narcos es invitarlos a reclutar más niños”.

Y es que la defensora del Pueblo, Iris Marín, había hecho un llamado al jefe de Estado para suspender dichas operaciones mientras se verifica si hay más menores de edad muertos. Cabe mencionar que, de acuerdo con las cifras de Medicina Legal, son 15 los jóvenes identificados tras los bombardeos realizados por el gobierno contra las estructuras de alias Iván Mordisco el 24 de agosto en la vereda Nueva York, en Guaviare; el 1 de octubre en Amazonas; el 10 de noviembre en Calamar, Guaviare; y el 13 de noviembre en Arauca

Sin embargo, en entrevista con Mañanas Blu, el ministro de Defensa desmintió parte de esta información, señalando que los tres menores abatidos en El Retorno, Guaviare, no murieron en un bombardeo, sino en un combate contra estos grupos.