Hospital Universitario de Santander lidera lucha contra la desnutrición infantil

El Hospital Universitario de Santander (HUS), en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), firmó un convenio clave para enfrentar la desnutrición en el departamento.

Este Convenio de Servicio Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición representa un paso fundamental en la transformación de la atención nutricional en la región, con una inversión de más de 4.000 millones de pesos.

El convenio beneficiará a 27 municipios de Santander, con un enfoque integral que no solo abarca la atención clínica de la desnutrición, sino que también refuerza la soberanía alimentaria y promueve el autoconsumo a través de varias iniciativas clave.

Desnutrición. Foto: AFP.

Entre las acciones destacadas en el convenio se incluye el fortalecimiento de huertas caseras, que busca proporcionar herramientas, semillas y abonos a las familias para fomentar el autoconsumo y mejorar la seguridad alimentaria en los hogares.

De igual manera, también serán entregados mercados para las familias, los cuales serán diseñados en colaboración con las comunidades, alineados con las raciones familiares definidas por el ICBF.

Asimismo, se realizará un plan de seguimiento interdisciplinario con profesionales como nutricionistas, psicólogos, enfermeras y agrónomos, que trabajarán en conjunto para asegurar el éxito del proceso de recuperación nutricional.

Publicidad

El convenio favorecerá a los pequeños productores de la región, dinamizando la economía campesina y apoyando el comercio local.

Se desarrollarán recursos específicos para educar a las familias y facilitar la adaptación de los niños a las nuevas pautas alimentarias.

El gerente de la ESE HUS, Ricardo Arturo Hoyos Lanziano, destacó la importancia histórica del convenio, asegurando que no solo se enfocará en los niños en recuperación clínica, sino también en sus familias y comunidades, garantizando un enfoque sostenible en la lucha contra la desnutrición.

Publicidad

Este convenio articula esfuerzos de los sectores salud, educación y desarrollo comunitario para atacar de forma integral la desnutrición, uno de los principales desafíos en la región.