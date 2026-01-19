Revelan el cartel de los más buscados en Santander: ¿Los ha visto?

La Seccional de Investigación Criminal, Sijín, del departamento de Policía de Santander, presentó el cartel de los más buscados en la región. Según las autoridades, la iniciativa hace parte de la Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana y por eso piden la colaboración de la comunidad para lograr la captura.

“Desde el Departamento de Policía Santander reiteramos nuestro compromiso con la protección de la vida y la seguridad de todos los ciudadanos. Estas personas son requeridas por graves delitos y su captura es una prioridad institucional. Invitamos a la comunidad a denunciar de manera confidencial cualquier información que contribuya a su ubicación, a través de la línea 123 o la línea contra el crimen 314-3587212”, expresó el coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía de Santander.

En el cartel de los más buscados figuran Edilson Albeiro Sánchez, John Sebastián Deslgado Velasco, Camilo Antonio Yáñez Chacón, Jorge Andrés Pinzón Pardo y Duvier Asned Balaguera Zapata.

De acuerdo con las autoridades “estas personas son requeridas por las autoridades judiciales por hechos ocurridos en diferentes municipios del departamento, relacionados con delitos como homicidio, feminicidio, delitos sexuales y porte ilegal de armas de fuego”.



El Departamento de Policía de Santander invitó a la ciudadanía a suministrar información oportuna y veraz que permita la ubicación y captura de estas personas, garantizando absoluta reserva.

Las autoridades recordaron que las personas se pueden comunicar a través de las líneas 314-3559654 y 314-3560191, o también vía correo electrónico desan.sijin@policia.gov.co. En cualquiera de los casos se garantiza absoluta reserva.