Estudiantes de Santander iniciaron sus clases este lunes: así inició la jornada escolar

Los niños, niñas y adolescentes de Santander retornan a clases en Santander este lunes, 19 de enero de 2026, con matrícula en curso y Plan de Alimentación Escolar. Las instituciones educativas del departamento garantizan la matrícula, el transporte, la alimentación y la conectividad en los 82 municipios no certificados.

La Gobernación de Santander a través de “La Matriculatón. Crea, Sueña y Pinta tu futuro”, una campaña que busca que los menores del departamento no se queden sin estudiar y vuelvan a clases, tiene matrículas abiertas. Karina Araújo, secretaria de educación departamental, dio detalles del programa, “primera vez que se hace en esa búsqueda activa incentivando a los directivos docentes, quienes desde octubre están juiciosos matriculando por grados. Queremos volver el corazón de los docentes hacia los niños y los niños hacia los docentes”.

A la fecha, Santander tiene el 60% de cobertura en matrículas escolares en las instituciones educativas oficiales del departamento. Respecto al Programa de Alimentación Escolar (PAE) los niños y niñas cuentan con la garantía de los primeros seis meses totalmente cubiertos para incentivar a los estudiantes a estudiar.

De acuerdo con la Gobernación, son más de 99.800 estudiantes los vinculados al sistema educativo. En acción unificada con las alcaldías municipales se están motivando a los menores a retomar las aulas educativas y vivir su etapa desde el disfrute y la sana convivencia. Yolanda Poveda, líder de cobertura educativa de Santander indicó el trabajo en articulación, “nuestras gestoras sociales, nuestros comisarios de familia, nuestros personeros municipales y líderes campesinos están trabajando para evitar la deserción escolar”.



Por otra parte, el departamento de Santander está ejecutando el proyecto “It’s time for education 2026”, (es tiempo para la educación), con el objetivo de que los programas educativos en las instituciones tengan la oportunidad de ser bilingües. “Estamos revisando el destino para Reino Unido, Canadá o Estados Unidos para enviar nuestros estudiantes a aprender inglés. Tenemos una niña en Güepsa que vivió la inmersión cultural el año pasado, ella aprendió otras habilidades como la educación inclusiva, así son todos los 90 niños que pudimos llevar en la vigencia 2025”, comentó Karina Araújo.

La Gobernación invita a los empresarios y alcaldes para que se sumen a este programa en la vigencia 2026 para que sean más los niños que tengan la experiencia de salir internacionalmente y compartir con niños y niñas de otros países.