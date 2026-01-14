Cinco universidades en Bogotá ofrecen becas de hasta el 80% en la matrícula para estudiar este 2026

Según cifras del Ministerio de Educación, en 2024 Colombia alcanzó un nuevo récord con 2.553.560 estudiantes matriculados teniendo una variación del 3,10% y de los cuales 1.401.639 estudian en instituciones de educación superior públicas, y, al menos, 1.151.656 se están formando en instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universidades.

Aunque en el país existe una oferta gratuita, muchos siguen evaluando otras opciones para lograr su propósito de ser profesionales. Frente a esto, algunas universidades en Bogotá, están ofreciendo becas de hasta el 80% para estudiar este primer semestre de 2026.

Cinco universidades en Bogotá que ofrecen becas de hasta el 80%

En total son cinco instituciones de educación superior que cuentan con descuentos en la matrícula y son las siguientes:

Estudiantes de universidad. Foto: Ministerio de Educación.

Fundación Universitaria Horizonte:

Cuenta con auxilios económicos desde el 25% hasta el 60% para el período 2026-1 en programas como:



Administración de Empresas (presencial).

Administración de Negocios Internacionales (presencial).

Contaduría Pública (presencial).

Gastronomía (presencial).

Diseño Gráfico (presencial).

Ingeniería en Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial-virtual).

Ingeniería de Software (presencial-virtual).

Técnico Profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial-virtual).

Derecho (presencial).

Asimismo, estos descuentos se extienden a las siguientes especializaciones:



Gerencia de Proyectos (presencial-virtual).

Gerencia de la Calidad (presencial-virtual).

Comunicación Digital (presencial-virtual).

Gerencia de Seguridad y Salud en el Trabajo (presencial-virtual).

Ambientes Virtuales de Aprendizaje, AVA (virtual).

“Con estos auxilios económicos, la universitaria quiere promover el ingreso a la educación superior ofreciendo precios accesibles por una formación de alta calidad, un aspecto que caracteriza a la Generación H”, expresó un vocero del establecimiento.



Fundación Universitaria Juan N. Corpas:

La institución anunció una amplia oferta de beneficios financieros, descuentos y becas para los aspirantes que inicien sus estudios en el periodo 2026-1.



Los estudiantes que se matriculen por primera vez en los programas de: Medicina, Enfermería, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, recibirán un 10% de descuento en el valor de la matrícula, exclusivo para quienes ingresan a primer semestre, además tendrán estos beneficios:



Becas por alto desempeño en las pruebas Saber 11 y Saber Pro.

Becas del 50% por excelencia académica, dirigidas a estudiantes que obtengan los mejores promedios durante su vida universitaria.

Descuentos especiales para familias, aplicables cuando dos o más hermanos se matriculan en la institución.

Beneficios para asociados al sector cooperativo y para sus hijos.

Descuentos para miembros activos o en uso de buen retiro de las Fuerzas Militares y de Policía, así como para sus hijos.

Ayuda del 50% para talentos extraordinarios en el programa de música , impulsando vocaciones artísticas y trayectorias creativas.

, impulsando vocaciones artísticas y trayectorias creativas. Beneficio exclusivo para aspirantes que culminen con éxito el Curso Premédico, cuyo valor se abonará en su totalidad a la matrícula del primer semestre del programa de Medicina.

Estos descuentos pueden durar toda la carrera, según informó la universidad.



Uniagustiniana:

Ofrece descuentos que van desde el 30% hasta el 52% en programas como: Tecnología en Desarrollo de Software (virtual); Ingeniería de Sistemas (virtual); Ingeniería en Computación (virtual); Derecho (presencial y virtual); Matemáticas Aplicadas (presencial y virtual) y Negocios Internacionales (presencial).

Estudiantes de universidad. Foto: Universidad Externado.

Fundación de Educación Superior Alberto Merani:

La institución cuenta con una estratégica dirigida al fortalecimiento del acceso, permanencia y desarrollo integral, el mérito académico, la participación estudiantil y las condiciones socioeconómicas de sus estudiantes. Por lo cual, está brindando los siguientes beneficios:



Beca por mérito académico, que otorga una exención del 80% del valor de la matrícula al estudiante con el promedio más alto para cada uno de los programas activos que tiene la institución.

para cada uno de los programas activos que tiene la institución. También, cuenta con una beca por representación estudiantil del 30% que se otorga a los estudiantes que participen en los cuerpos colegiados de la institución de manera permanente.

La beca por situación socioeconómica o vulnerabilidad del 30%, otorgada a los estudiantes que se postulen y cumplan las condiciones.

Beca espíritu Merani del 30% para los estudiantes que tengan una excelente participación en las actividades de bienestar.

Uniagraria:

La universidad ofrece una serie de descuentos y apoyos económicos para la formación de los estudiantes, entre los descuentos están:

